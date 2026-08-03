El Ayuntamiento de Salamanca concede 4 millones de euros en ayudas para rehabilitar edificios desde 2018

El Ayuntamiento de Salamanca ha concedido desde 2018 un total de 4 millones de euros en ayudas para rehabilitar edificios, cifras muy positivas teniendo en cuenta que han logrado beneficiarse un total de 242 comunidades de vecinos, según ha constatado el Consejo de Administración.
Además, como han destacado desde el propio consistorio, se encuentran en fase de tramitación 320 solicitudes para realizar rehabilitaciones dirigidas a la sustitución y/o retirada de elementos constructivos con amianto, por lo que se sumarán a estas cifras otro millón de euros de la convocatoria de 2025.
De estas ayudas han podido beneficiarse las comunidades de propietarios o propietarios únicos de edificios de uso residencial vivienda colectiva y los propietarios de edificios de uso residencial vivienda unifamiliar, exceptuando los incluidos en entornos residenciales de rehabilitación programada.