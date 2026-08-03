El Ayuntamiento de Salamanca concede 4 millones de euros en ayudas para rehabilitar edificios desde 2018

Por otro lado, desde el propio Ayuntamiento de la capital del Tormes han aclarado que únicamente se puede subvencionar las obras de sustitución y/o retirada de elementos constructivos con amianto, las obras de mejora de accesibilidad en los elementos comunes de los edificios o en edificios de vivienda unifamiliar y las obras complementarias de conservación en los elementos comunes de los edificios o en edificios de vivienda unifamiliar. Este procedimiento, además, está sujeto al principio de concurrencia competitiva, concediéndose a los que tengan mayor valoración con respecto a los criterios marcados por el consistorio en las bases de las subvenciones.