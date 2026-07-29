La Junta resuelve este miércoles las ayudas al alquiler que beneficiarán a 3.400 familias en Salamanca

La junta de Castilla y león ha resuelto la convocatoria por la que concederá las ayudas del alquiler a un total de 3.429 familias en Salamanca que se beneficiarán de 8,85 millones de euros, unos número que indican que todo aquel que la solicitó podrá ser beneficiario de la misma, mientras haya cumplido los requisitos de la JCYL. En el conjunto de la región, la cifra alcanza los 22.137, 1.131 familias más gracias al incremento en el presupuesto hasta los 53,9 millones de euros.

Publicidad Publicidad

Como ha explicado la propia Junta de Castilla y León en un comunicado: “Estas subvenciones tienen como objetivo facilitar el acceso y mantenimiento de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso a personas con recursos económicos limitados, contribuyendo así a garantizar el acceso a una vivienda digna. La convocatoria contó inicialmente con una dotación de 27,58 millones de euros, que posteriormente se incrementó en 26,35 millones adicionales hasta alcanzar un presupuesto final de 53,9 millones de euros”.

De este modo, y por quinto año consecutivo, se ha logrado que no haya lista de reserva y se puedan cumplir todas las solicitudes, sufriendo así el 50 por ciento de la renta mensual abonada, llegando al 60 por ciento en jóvenes y hasta el 75 por ciento en residentes en municipios rurales.

Salamanca se encuentra en el tercer puesto de un número mayor de solicitudes tras Valladolid y León, siendo la primera con 4.914 ayudas por importe de 12,78 millones de euros y la segunda de 4.516 beneficiarios y 10,16 millones de euros.