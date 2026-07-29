Villamayor denuncia un nuevo episodio de malos olores procedentes de la planta de tratamiento de grasas de Doñinos

El Ayuntamiento de Villamayor ha denunciado a través de sus redes sociales un nuevo episodio de malos olores que volvió a afectar a los vecinos durante la pasada noche de martes y que, tendría su origen en la planta de tratamiento de grasas y subproductos animales situada en el término municipal de Doñinos.

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Desde el Ayuntamiento aseguran que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que "se repite con demasiada frecuencia" y que vuelve a generar malestar entre los residentes del municipio.

El Consistorio recuerda que, pese a los expedientes sancionadores abiertos, las inspecciones realizadas y las reiteradas quejas vecinales, los episodios continúan produciéndose. Por ello, considera necesario que se adopten "medidas verdaderamente eficaces" para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar nuevas molestias.