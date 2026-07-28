El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha aplazado el espectáculo Correfoc 'Ragnarok' de Kull D´Sac programado para este martes, 28 de julio, a las 22:30 horas debido a la alerta por incendios forestales de la Junta de Castilla y León de cara a que se pudieran producir incidentes de gravedad.

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Dentro de la orden, expresamente constaba la prohibición de uso de material pirotécnico y la suspensión para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego, por lo que al ser un espectáculo mayoritariamente de este estilo se pospondrá hasta que se desactive la alarma.