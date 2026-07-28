El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha aplazado el espectáculo Correfoc 'Ragnarok' de Kull D´Sac programado para este martes, 28 de julio, a las 22:30 horas debido a la alerta por incendios forestales de la Junta de Castilla y León de cara a que se pudieran producir incidentes de gravedad.
Dentro de la orden, expresamente constaba la prohibición de uso de material pirotécnico y la suspensión para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego, por lo que al ser un espectáculo mayoritariamente de este estilo se pospondrá hasta que se desactive la alarma.
Así pues, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes previene cualquier tipo de posible incidente que se pudiera producir y que pusiera en riesgo el medio ambiente y por supuesto, a la población de la localidad de la alfoz de Salamanca.