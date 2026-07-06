Controles de droga, alcohol y zonas de evacuación: el plan de seguridad de Santa Marta de cara a las fiestas

El Ayuntamiento de Santa Marta ha acogido en la mañana de este lunes la Junta Local de Seguridad para diseñar el dispositivo coordinado de cara a las próximas fiestas patronales. La reunión ha estado presidida por el alcalde, David Mingo, y la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, Miriam Vicente, acompañados por los concejales de Policía, Fiestas y Juventud, así como por mandos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y la Junta de Castilla y León.

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El concejal de Fiestas, Juan Carlos Bueno, ha señalado que el plan reforzará especialmente los eventos más multitudinarios, como los festejos taurinos y las verbenas nocturnas, que este año contarán con orquestas de primer nivel. Para garantizar la seguridad, la colaboración entre la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil volverá a ser el pilar fundamental del despliegue, que además se verá potenciado con un incremento en el número de efectivos de seguridad privada.