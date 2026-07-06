Controles de droga, alcohol y zonas de evacuación: el plan de seguridad de Santa Marta de cara a las fiestas

El Ayuntamiento de Santa Marta ha acogido en la mañana de este lunes la Junta Local de Seguridad para diseñar el dispositivo coordinado de cara a las próximas fiestas patronales. La reunión ha estado presidida por el alcalde, David Mingo, y la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, Miriam Vicente, acompañados por los concejales de Policía, Fiestas y Juventud, así como por mandos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y la Junta de Castilla y León.
El concejal de Fiestas, Juan Carlos Bueno, ha señalado que el plan reforzará especialmente los eventos más multitudinarios, como los festejos taurinos y las verbenas nocturnas, que este año contarán con orquestas de primer nivel. Para garantizar la seguridad, la colaboración entre la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil volverá a ser el pilar fundamental del despliegue, que además se verá potenciado con un incremento en el número de efectivos de seguridad privada.
Por su parte, la Guardia Civil movilizará las unidades necesarias de Santa Marta y de la Comandancia, incluyendo el apoyo de la USECIC, Tráfico y el Servicio Cinológico. La Policía Local mantendrá permanentemente dos patrullas tanto de día como de noche, gestionará la seguridad vial en procesiones, la Vuelta Ciclista o los fuegos artificiales, y realizará controles conjuntos de alcohol y drogas con la Benemérita.