Carbajosa renovará el Parque Ciudad de los Niños con una inversión de más de 411.000 euros

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada renovará de forma integral el Parque Ciudad de los Niños con una inversión de 411.561,64 euros. El objetivo es modernizar uno de los espacios públicos más utilizados del municipio, mejorando su seguridad, accesibilidad y funcionalidad.

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El alcalde, Pedro Samuel Martín, presentó el proyecto junto al concejal de Obras, Parques y Jardines, Ángel Manso, en un acto en el que también participaron niños del programa Ciudad de las Niñas y los Niños.

La actuación contempla la instalación de una gran estructura multijuego con capacidad para 52 usuarios, una pista multideporte, una zona de calistenia, una cubierta de sombra de 223 metros cuadrados y la plantación de 42 árboles y 100 arbustos.

Además, se sustituirá el pavimento de arena por uno continuo de seguridad y se renovarán el mobiliario urbano, el alumbrado, la jardinería y los recorridos interiores del parque.