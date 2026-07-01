El Barrio del Carmen de Santa Marta luce nueva imagen

El Ayuntamiento de Santa Marta ha finalizado las obras para ampliar y habilitar nuevas aceras en el Barrio del Carmen, en concreto en las calles Virgen del Carmen y San José, donde también se han realizado otras mejoras viales para reforzar la seguridad en el entorno y asegurar la accesibilidad.

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Los trabajos han consistido en la reposición de las aceras en la calle Virgen del Carmen y en la margen derecha de la calle San José, donde también se han ampliado para ajustarse a la normativa. Además, en ambas vías se han repuesto los pasos de peatones en la intersección con la calle Doña Eloya así como las marcas de aparcamiento en la calle San José, donde se ha habilitado un nuevo paso de peatones a la altura de la puerta trasera de la iglesia.

Durante su visita al Barrio del Carmen el alcalde de Santa Marta, David Mingo, recordó que “esta obra se enmarca en un proyecto global que afecta a diferentes vías del municipio donde también se ha intervenido en el acerado como en la calle Unicef y el Paseo Tierno Galván, donde se iniciarán los trabajos cuando finalicen las fiestas patronales. En todos los casos hablamos de zonas céntricas con mucho tránsito y servicios a disposición de los vecinos, por lo que era necesario mejorar la seguridad y la accesibilidad para que la circulación peatonal cuente con todas las garantías”.