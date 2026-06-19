Una mujer herida en el choque de dos turismos en Santa Marta de Tormes

Sobre las 13:00 horas de este viernes, un accidente de tráfico por alcance de dos turismos ha tenido lugar a la altura del portal número 103 de la Carretera Madrid, en el municipio de Santa Marta de Tormes.

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Tal y como informa el Cuerpo de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, tras el accidente, que ha ocurrido en concreto a las 12:47 horas, ha resultado herida una mujer de alrededor de 55 años, que ha requerido asistencia médica de Sacyl, que ha enviado un recurso.