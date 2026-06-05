Herida una treintañera al ser atropellada por un turismo en el paseo del Rector Esperabé

Una mujer ha resultado herido al ser víctima de un atropello en el paseo Rector Esperabé de Salamanca.
Según la información remitida por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León a los medios de comunicación, a las 13:18 horas han recibido un aviso por un atropello a una mujer de unos 30 años en la mencionada vía.
En concreto, el accidente se había producido a la altura del número 43 y la mujer se quejaba de un fuerte dolor en la cadera.
Por este motivo, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de Sacyl con personal sanitario, así como agentes de Policía Nacional y Local. Estos últimos, con un equipo de atestados, han realizado las labores pertinentes para investigar las causas del siniestro, así como para regular el tráfico de la zona.