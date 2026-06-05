Herida una treintañera al ser atropellada por un turismo en el paseo del Rector Esperabé

Una mujer ha resultado herido al ser víctima de un atropello en el paseo Rector Esperabé de Salamanca.

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Según la información remitida por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León a los medios de comunicación, a las 13:18 horas han recibido un aviso por un atropello a una mujer de unos 30 años en la mencionada vía.

En concreto, el accidente se había producido a la altura del número 43 y la mujer se quejaba de un fuerte dolor en la cadera.

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