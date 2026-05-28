Dos accidentes en Salamanca dejan tres mujeres heridas

A las 15:49 horas de este jueves, el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León registraba un accidente entre una motocicleta y una furgoneta en la Gran Vía de Salamanca, en el cruce con la calle Correhuela.

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La conductora del vehículo de dos ruedas, una mujer de 30 años, ha resultado herida, refiriendo un golpe en un brazo.

Alrededor de 20 minutos más tarde, a las 16:09 horas concretamente, la calle Hermanas Fidalgo Morales presenciaba otro accidente a la altura del número 83.

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En concreto, se trataba de una colisión entre dos turismos, de los que dos mujeres han resultado heridas aunque conscientes.