Cortada la calle Colombia, junto al IES Fernando de Rojas, tras una colisión entre dos vehículos

Dos vehículos han colisionado en la calle Colombia alrededor de la una y media de este jueves 28 de mayo, provocando el corte de la vía.

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El accidente se ha producido a la altura del IES Fernando de Rojas, hasta donde ha tenido que acudir una ambulancia de soporte vital básico para prestar atención a una mujer con un ataque de ansiedad producido tras el accidente.

Un vehículo choca con un autobús en la calle Colombia | Andrea Mateos

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Aunque en un primer momento se informaba de que en el accidente estaba implicado un autobús, finalmente se ha esclarecido que este no ha estado implicado.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León también se ha avisado a la Policía Local de Salamanca, además de a Sacyl.

Un vehículo choca con un autobús en la calle Colombia | Andrea Mateos