Un hombre es detenido por agredir a un repartidor después de intentar robarle

Un hombre ha sido detenido en Salamanca capital por agentes de la Policía Nacional de Salamanca cuando intentaba robarle a un repartidor.

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El hombre había accedido al interior de una furgoneta mientras el trabajador estaba haciendo el reparto, al ser sorprendido por el repartidor reaccionó de forma violenta y lo agredió. El trabajador consiguió retenerlo hasta que llegaron las patrullas.

Este incidiente se produjo este pasado miércoles en las inmediaciones del parque de La Alamedilla sobre las cuatro de la tarde.

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El detenido está acusado de un presunto delito de robo con violencia e intimidación al no haber sustraido finalmente nada de la furgoneta.