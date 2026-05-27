Un motorista herido tras salirse de la carretera en Navasfrías

Alrededor de las 20:30 horas de este miércoles 27 de mayo, una motocicleta se ha salido de la vía mientras circulaba por la carretera DSA-371, a la altura del municipio de Navasfrías.

Los bomberos de Villares atienden a un motorista herido tras un accidente contra un turismo

En concreto, el suceso ha ocurrido en el kilómetro 1 de dicha vía, donde el conductor del vehículo, de unos 25 años de edad, ha resultado herido con dolor en la zona del tórax.