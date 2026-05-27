Un varón ha resultado herido al estar involucrado en un accidente en la autovía A-50 a su paso por Cordovilla.
Según la información remitida por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 7:49 horas la sala de coordinación ha recibido un aviso por un accidente entre un camión y un turismo en el kilómetro 78 de la A-50, sentido Ávila.
La llamada de alerta, además, aseguraba que fruto de la colisión un varón había resultado herido en una pierna, por lo que solicitaban asistencia sanitaria.
Por este motivo, el 112 Castilla y León ha dado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar personal sanitario en una ambulancia. Del mismo modo, también se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Tráfico para asegurar la zona y regular el tránsito de vehículos.