Se trata de un siniestro entre un camión y un turismo registrado a las 7:49 horas en el punto kilométrico 78

Un varón ha resultado herido al estar involucrado en un accidente en la autovía A-50 a su paso por Cordovilla.

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Según la información remitida por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 7:49 horas la sala de coordinación ha recibido un aviso por un accidente entre un camión y un turismo en el kilómetro 78 de la A-50, sentido Ávila.

La llamada de alerta, además, aseguraba que fruto de la colisión un varón había resultado herido en una pierna, por lo que solicitaban asistencia sanitaria.

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