Ingresa en prisión una mujer a la que le constan tres órdenes de detención en vigor tras ser pillada con varios productos sustraídos de un supermercado

La Policía Nacional de Salamanca identificó la semana pasada, el jueves 21 de mayo, a una mujer que intentaba llevarse en un bolso varios productos que había sustraído de un supermercado del centro sin haberlos pagado.

Publicidad Publicidad

Los trabajadores del establecimiento retuvieron a la mujer hasta la llegada de los agentes de policía, que procedieron de inmediato a identificar a la mujer a la que le constaban ya tres órdenes de detención en vigor por estafa, una con ingreso en prisión.

Esta vez, tras identificarla, comprobando además que llevaba consigo el DNI de otra persona, se decretó su traslado a la cárcel.

Publicidad