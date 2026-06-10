Cortada la autovía A-66 dirección Cáceres, a la altura de La Calzada de Béjar, tras el accidente entre dos camiones

Un accidente entre dos camiones ha obligado a cortar uno de los sentidos de la autovía A-66 dirección Cáceres, a la altura de Calzada de Béjar. El incidente habría sido una colisión por alcance que habría provocado el vuelco de uno de los vehículos quedando éste en mitad de la propia vía.
El incidente ha ocurrido sobre las 8:49 horas, momento en el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha mandado el aviso tanto a la Guardia Civil de Tráfico como a Emergencias Sanitarias del SACYL.
Según han indicado desde el centro coordinador, los heridos serían dos varones de 25 y 40 años que se encontraban conscientes tras producirse la colisión. Por el momento, la única incidencia es el corte de autovía hasta realizar las diferentes labores de retirada del vehículo siniestrado.