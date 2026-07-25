La Guardia Civil escolta un convoy de bomberos portugueses para reforzar la lucha contra los incendios en Ávila

El convoy ha partido desde la ciudad portuguesa de Guarda y está integrado por efectivos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), los Bomberos Voluntarios de la subregión de Beiras y Serra da Estrela y la Unidad de Emergencia de Protección y Socorro (UEPS) de la Guardia Nacional Republicana (GNR).
Durante el recorrido por territorio español, los agentes de la Agrupación de Tráfico han garantizado un desplazamiento seguro y ágil, facilitando la rápida llegada de estos recursos de emergencia a la zona afectada por el fuego.