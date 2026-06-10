Las carreteras de Salamanca, escenario de la formación de 120 futuros motoristas de la Guardia Civil

Las carreteras de las provincias de Badajoz, Cáceres y Salamanca reciben estos días la visita de los alumnos del XI Curso de la Especialidad de Tráfico, modalidad motorista, de la Escuela de Tráfico de Mérida.

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Tal y como ha informado la Guardia Civil se trata de una de las actividades prácticas más relevantes de su periodo formativo, en la que participan 120 motocicletas acompañadas por los correspondientes vehículos de apoyo.

Durante varias jornadas, los futuros especialistas recorren cerca de 800 kilómetros por diferentes vías de estas tres provincias con el objetivo de trasladar a un entorno real todo lo aprendido durante meses de preparación. La actividad les permite enfrentarse a distintas situaciones de circulación y perfeccionar habilidades fundamentales para el desempeño de su futura labor.