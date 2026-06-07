La Guardia Civil localiza con vida a una persona desaparecida en la provincia de Ávila cuyo vehículo apareció junto a la DSA-153

La Guardia Civil ha localizado en buen estado de salud a un hombre cuya desaparición había sido denunciada en un municipio de la provincia de Ávila y que había motivado un amplio dispositivo de búsqueda durante la madrugada y la mañana de este domingo.
La alerta se activó después de que se tuviera constancia de su desaparición y de que su vehículo fuera hallado en un camino próximo a la carretera DSA-153, a la altura de Manceras de Abajo, en la provincia de Salamanca.
Ante esta situación, se puso en marcha un operativo en el que participaron agentes de las comandancias de Salamanca y Ávila, que trabajaron de forma coordinada para tratar de localizar al desaparecido lo antes posible.
Las labores de búsqueda se centraron en la zona donde había sido encontrado el vehículo y se prolongaron durante varias horas, combinando tareas de rastreo sobre el terreno con diferentes gestiones para determinar su posible paradero.
Finalmente, durante la mañana de este domingo, los agentes lograron localizar al hombre en las proximidades del lugar donde había aparecido el coche.