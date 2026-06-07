La Guardia Civil localiza con vida a una persona desaparecida en la provincia de Ávila cuyo vehículo apareció junto a la DSA-153

La Guardia Civil ha localizado en buen estado de salud a un hombre cuya desaparición había sido denunciada en un municipio de la provincia de Ávila y que había motivado un amplio dispositivo de búsqueda durante la madrugada y la mañana de este domingo.

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La alerta se activó después de que se tuviera constancia de su desaparición y de que su vehículo fuera hallado en un camino próximo a la carretera DSA-153, a la altura de Manceras de Abajo, en la provincia de Salamanca.

Ante esta situación, se puso en marcha un operativo en el que participaron agentes de las comandancias de Salamanca y Ávila, que trabajaron de forma coordinada para tratar de localizar al desaparecido lo antes posible.

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Las labores de búsqueda se centraron en la zona donde había sido encontrado el vehículo y se prolongaron durante varias horas, combinando tareas de rastreo sobre el terreno con diferentes gestiones para determinar su posible paradero.