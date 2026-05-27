Una colisión entre dos turismos provoca dos heridos en Salamanca

A las 19:22 horas de este miércoles, un accidente de tráfico ha tenido lugar en la Avenida Padre Ignacio Ellacuría, en el cruce de la misma con la calle Sánchez Rojas.

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En concreto, dos turismos han colisionado dejando dos personas heridas, una mujer de unos 50 años y un varón de unos 25 años.

Según informan desde el servicio de 1-1-2 de Castilla y León, los dos afectados estaban contusionados, aunque ambos se encontraban inconscientes.

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