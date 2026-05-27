Choque entre dos turismos en La Fuente de San Esteban deja dos heridos

Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este miércoles en el cruce de la N-620 con la carretera SA-315, a la altura de La Fuente de San Esteban, se ha saldado con dos personas heridas.

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El 112 recibió una llamada a las 09.40 horas alertando de un choque frontolateral entre dos turismos en un stop de la citada intersección. Los solicitaron asistencia sanitaria para dos ocupantes de uno de los vehículos implicados, un hombre y una mujer de unos 50 años.

Tras recibir el aviso, se dio el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un recurso sanitario hasta el lugar del siniestro para atender a los heridos.