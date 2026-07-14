Antonio Paz da la lista de posiciones a reforzar en Unionistas

Tenía deberes Antonio Paz por delante en verano. Y todavía tiene. El director deportivo de Unionistas se muestra contento con los futbolistas firmados y se apoya en Javi Medina para tomar las decisiones deportivas más importantes: la principal ahora mismo, la confección de la plantilla.

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Hasta el momento, el equipo blanquinegro tiene quince jugadores en sus filas: los porteros Bernad y Daza; los zagueros Morer, Ramiro y Abde Saidi; los centrocampistas Álex Gil, Juanma Lendínez, Ale Marcelo, Luis Alcalde y Carlos de la Nava; y los atacantes Álvaro Gómez, Dani González, Pau Ferrer, Hugo de Bustos y Steffan Witmer.

Ahora, el director deportivo se centra en completar el puzle blanquinegro. Tal y como explica Antonio Paz a SALAMANCA24HORAS.COM, Unionistas busca en el mercado dos centrales, un lateral izquierdo un pivote y un extremo, aunque en esta última instancia deja abierta la puerta a encontrar un segundo jugador de banda y subir a 21 las fichas ocupadas en vez de las 20 fijadas.