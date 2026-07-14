Antonio Paz da la lista de posiciones a reforzar en Unionistas

Tenía deberes Antonio Paz por delante en verano. Y todavía tiene. El director deportivo de Unionistas se muestra contento con los futbolistas firmados y se apoya en Javi Medina para tomar las decisiones deportivas más importantes: la principal ahora mismo, la confección de la plantilla.
Hasta el momento, el equipo blanquinegro tiene quince jugadores en sus filas: los porteros Bernad y Daza; los zagueros Morer, Ramiro y Abde Saidi; los centrocampistas Álex Gil, Juanma Lendínez, Ale Marcelo, Luis Alcalde y Carlos de la Nava; y los atacantes Álvaro Gómez, Dani González, Pau Ferrer, Hugo de Bustos y Steffan Witmer.
Ahora, el director deportivo se centra en completar el puzle blanquinegro. Tal y como explica Antonio Paz a SALAMANCA24HORAS.COM, Unionistas busca en el mercado dos centrales, un lateral izquierdo un pivote y un extremo, aunque en esta última instancia deja abierta la puerta a encontrar un segundo jugador de banda y subir a 21 las fichas ocupadas en vez de las 20 fijadas.
Este miércoles dará el pistoletazo de salida de la pretemporada de Unionistas. Una vez superadas las pruebas físicas, el equipo tendrá la primera toma de contacto en el anexo del Reina Sofía. Los pupilos de Javi Medina tendrán su primer entrenamiento, a partir de las 20 horas, y estarán arropados por su afición.