Unionistas, en la carrera por Joserra de Diego

El nombre de Joserra de Diego no es desconocido para los socios de Unionistas. El lateral izquierdo anotó dos goles en el estadio Reina Sofía durante el choque entre el equipo charro y el Cacereño.
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Y, según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Unionistas está en la carrera por hacerse con los servicios del lateral izquierdo.
La pasada temporada, Joserra fue uno de los fijos del Cacereño y acumuló casi tres mil minutos y sus dos únicos goles fueron, precisamente, en Salamanca.