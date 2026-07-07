El CD Guijuelo hace oficial la llegada de Jorge García como entrenador

Tal y como adelantó Salamanca24horas.com, Jorge García es el nuevo entrenador del primer equipo del CD Guijuelo.

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Así lo ha hecho oficial este mismo martes, 7 de julio, el club chacinero que contará con el ex técnico del Salamanca CF UDS para tratar de llevar al Guijuelo a Segunda RFEF.

El propio Guijuelo ha definido a García como un técnico con “gran proyección y una marcada vocación por el trabajo, el desarrollo de jugadores y la construcción de equipos competitivos”.

En ese sentido, también han destacado que el nuevo entrenador conoce bien la casa, puesto que durante su formación estuvo realizando prácticas como preparador físico.