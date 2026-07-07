El CD Guijuelo hace oficial la llegada de Jorge García como entrenador

Tal y como adelantó Salamanca24horas.com, Jorge García es el nuevo entrenador del primer equipo del CD Guijuelo.
Así lo ha hecho oficial este mismo martes, 7 de julio, el club chacinero que contará con el ex técnico del Salamanca CF UDS para tratar de llevar al Guijuelo a Segunda RFEF.
El propio Guijuelo ha definido a García como un técnico con “gran proyección y una marcada vocación por el trabajo, el desarrollo de jugadores y la construcción de equipos competitivos”.
En ese sentido, también han destacado que el nuevo entrenador conoce bien la casa, puesto que durante su formación estuvo realizando prácticas como preparador físico.
Jorge García es una apuesta personal del nuevo director deportivo, María Hernández, y su incorporación supone para el club “una apuesta por el talento, el crecimiento y el futuro, confiando en un entrenador con gran potencial para liderar el proyecto deportivo del club en esta nueva etapa”, apuntan desde el CD Guijuelo.