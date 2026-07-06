El Club Deportivo Guijuelo tiene claro quién quiere que sea su inquilino en el banquillo la próxima temporada. Según puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club chacinero está a punto de cerrar la contratación de Jorge García.

El joven técnico charro, tras su etapa en el Salamanca CF UDS, es el perfil elegido por María Hernández para sentarse en el banquillo del Municipal Luis Ramos.

Ahora, Jorge García y María Hernández tendrán que planificar la plantilla y afrontar la campaña en Tercera RFEF.