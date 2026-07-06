Detienen en Cáceres a la autora de un robo con el método del "abrazo cariñoso" cometido en Castellanos de Villiquera

La presunta autora de varios robos mediante el conocido como método del “abrazo cariñoso” ha ingresado en prisión provisional por orden judicial después de ser detenida por la Guardia Civil en el marco de una investigación que, además de esclarecer varios hechos en la provincia de Cáceres, la relaciona con delitos cometidos en Salamanca, Valladolid y Valencia.

Publicidad Publicidad

La investigación, desarrollada por la Guardia Civil, permitió identificar a la mujer, de 31 años, como presunta responsable de al menos dos robos perpetrados en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Coria. No obstante, las pesquisas policiales han permitido ampliar el alcance de la investigación hasta otras provincias, entre ellas Salamanca, donde también se le atribuyen hechos de características similares.

Concretamente, se trataría de la autora de un robo perpetrado el pasado 10 de junio en Castellanos de Villiquera, en el que la delincuente se habría hecho con una cadena y una medalla que portaba la víctima.

Según la investigación, la detenida actuaba siguiendo el conocido método del “abrazo cariñoso”, una modalidad delictiva dirigida principalmente contra personas de edad avanzada. La mujer se acercaba a las víctimas con una actitud cercana y afectuosa para ganarse su confianza y, aprovechando el contacto físico, sustraer joyas u otros objetos de valor antes de abandonar el lugar en un vehículo conducido por un cómplice.

La Guardia Civil localizó a los dos sospechosos el pasado 29 de junio cuando circulaban por la localidad cacereña de Alcuéscar. La mujer fue arrestada por su presunta implicación en los robos investigados, mientras que el hombre que la acompañaba fue detenido por encontrarse en situación irregular en España y quedó a disposición de la Policía Nacional para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Tras ser puesta a disposición judicial el 30 de junio, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de la mujer. Además, los investigadores destacan que cuenta con numerosos antecedentes por delitos cometidos mediante este mismo procedimiento en distintos puntos del país y que tenía en vigor varios señalamientos judiciales de averiguación de domicilio y paradero.

Publicidad Publicidad

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación al considerar que los detenidos podrían formar parte de una organización criminal con capacidad para actuar en diferentes provincias.