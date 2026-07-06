La Junta destina cerca de 349.000 euros a renovar la señalización vertical de las carreteras de Salamanca

La inversión forma parte de un plan autonómico de 3,59 millones de euros para mejorar la seguridad vial mediante la instalación y reposición de señales en la red de carreteras de Castilla y León hasta 2027

La Junta de Castilla y León invertirá 348.984,85 euros en la renovación y reposición de la señalización vertical de las carreteras autonómicas de la provincia de Salamanca. La actuación forma parte de un plan regional dotado con 3,59 millones de euros, para el que se han formalizado nueve contratos, uno por cada provincia de la Comunidad.

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Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses, tienen como objetivo reforzar la seguridad vial mediante la sustitución de señales deterioradas o inexistentes y la mejora de su visibilidad, adaptándolas a los estándares actuales de durabilidad y reflectancia.

En concreto, se instalarán nuevas señales verticales de diseño fijo fabricadas en chapa de acero galvanizada y equipadas con materiales reflectantes de alta calidad. Además, se renovarán las placas de señales ya existentes, manteniendo sus dimensiones originales como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la red viaria autonómica.

La Junta ha explicado que estas actuaciones permitirán garantizar una circulación “más segura, eficiente y adaptada a los estándares actuales de visibilidad y durabilidad”, al tiempo que contribuirán a mejorar la percepción de la señalización por parte de los conductores.