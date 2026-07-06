El Escritorio de Verano incorpora nuevos recursos educativos interactivos

La Consejería de Educación renueva este verano el Escritorio de Verano de EducaCyL con 22 nuevos recursos interactivos para el alumnado de Primaria y Secundaria. La iniciativa pone el foco en la ciudadanía europea, el uso comunicativo del inglés, la robótica, el pensamiento computacional, el patrimonio de Castilla y León, el bienestar emocional, la inteligencia artificial y las materias STEAM.