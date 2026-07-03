La Consejería de Educación notifica que las familias de Castilla y León podrán solicitar el servicio de atención al alumnado tras la jornada lectiva.

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Se trata de un programa gratuito y voluntario que estará disponible desde el 9 de septiembre siempre que exista un mínimo de cuatro alumnos inscritos.

El gasto destinado a garantizar el servicio de atención y cuidado del alumnado de Infantil y Primaria asciende a los 375.894 euros.