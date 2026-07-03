Luz verde al gasto de 466.557 euros para contratar el mantenimiento de la central de esterilización en el Hospital de Salamanca

La Junta de Castilla y León da luz verde a un gasto de 466.557 euros para contratar el mantenimiento de la central de esterilización en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El servicio a contratar tiene como finalidad mantener los equipos de la central de esterilización en perfecto estado de funcionamiento y seguridad.

Lo que se pretende es conseguir el mejor estado de conservación; cumplir y mantener las especificaciones de rendimiento y calidad establecidas para cada uno de los equipos; asegurar el funcionamiento ininterrumpido y eficaz de las instalaciones y equipos, minimizando las posibles paradas; y mantener la seguridad integral referida a aspectos técnicos de estos equipos e instalaciones.