¿Sabes cuánta deuda tiene tu pueblo? Hacienda publica quienes son los más endeudados de Salamanca

El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos de deuda viva de las entidades locales hasta el 31 de diciembre de 2025. Un listado que determina cual es el capital pendiente de amortizar de un préstamo o crédito en los Ayuntamientos de toda España.

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Salamanca tiene una deuda total de casi 74 millones de euros y son 39 los ayuntamientos que tienen pendiente algún crédito, siendo la capital salmantina la que más deuda acumula superando los 60 millones de euros. Esto supone que, del total de la deuda de la provincia, la capital tiene el 81,7 por ciento. El resto se reparte entre 38 municipios de los que tan solo tres superan el millón de euros: Guijuelo, Carbajosa de la Sagrada y Ledesma. Sin tener en cuenta la deuda per cápita, es decir, la deuda que cada municipio tiene por habitante, estos serían los cuatro municipios que más deuda acumulan.

Por encima de los 100.000 euros estarían Alba de Tormes, Cabrerizos, Carrascal de Barregas, El Cubo de don Sancho, Doñinos de Salamanca, Terradillos, Trabanca, La Vellés, Villarino de los Aires y Vitigudino.

Por debajo de los 100.000 euros de deuda estarían Alaraz, Almendra, Boada, Castellanos de Moriscos, Cepeda, Ciudad Rodrigo, Gomecello, la entidad local menor de Guadapero, Horcajo de Montemayor, Huerta, Lagunilla, Macotera, Mogarraz, Morasverdes, Morille, Navales, Peñaranda de Bracamonte, San Cristóbal de la Cuesta, Sancti Spíritus, San Muñoz, Los Santos, Sepulcro Hilario, Serradilla del Arroyo, Valdehijaderos y Pedrosillo de los Aires, que es el que menos deuda tiene con solo 3.000 euros.

El resto de los municipios de la provincia terminaron el año 2025 con cero deuda. Aquí tienes el listado de lo que deben los municipios de Salamanca.

Tabla Deuda Viva Ayuntamientos De Salamanca