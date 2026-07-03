Se ubicará en el recinto de la Policía Local de la avenida de la Aldehuela, contará con un circuito asfaltado de 3.400 metros cuadrados y dispondrá de una inversión de más de 356.000 euros

La ciudad de Salamanca contará próximamente con un nuevo Parque de Seguridad Vial. Un nuevo emplazamiento que servirá para que la Policía Local acerque a la ciudadanía conceptos de circulación o educación vial.

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Se trata de un proyecto creado en 2023 que tiene como objetivo proporcionar al Departamento de Movilidad de la Policía Local de Salamanca unas instalaciones idóneas para realizar labores continuas de formación y educación vial. Con él se creará un parque de seguridad que reproduce a pequeña escala el funcionamiento de una ciudad.

Contará con calles, cruces, señales, espacios destinados para peatones e incluso semáforos funcionales. Todo ello para que la Policía Local de Salamanca pueda formar a la ciudadanía y profundizar en aspectos de educación vial, pero, sobre todo, enfocado a los más pequeños.

Con esta infraestructura, que se situará en la zona norte de las instalaciones de la Policía Local de Salamanca, los alumnos podrán experimentar situaciones reales de circulación, pero en un entorno completamente seguro, aprendiendo a interpretar la señalización, respetar los pasos de peatones o comprender la importancia de una conducción responsables desde edades tempranas.

Proyecto Actualizado De Parque De Seguridad Vial Resumen 17

El proyecto cuenta con un presupuesto actualizado de 356.124,65 euros, puesto que como han pasado tres años se ha tenido que adaptar al incremento de los costes de construcción para garantizar la viabilidad de su contratación.

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La infraestructura abarcará cerca de 3.400 metros cuadrados y contará con un circuito asfaltado cerrado por bordillos remontables, además de zonas de aparcamiento o aceras pavimentadas. Todo ello dotado de señales horizontales y verticales, así como un sistema semafórico propio que estará regulado desde un armario de control.

Por último, el Ayuntamiento de Salamanca prevé construir tres filas de gradas prefabricadas de hormigón para optimizar las explicaciones viales.