De la treintena de vehículos que llegarán a la capital del Tormes, 22 de ellos son BMW X1 25e, turismos que parten a partir de los 50.000 euros

El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Salamanca anunciaba la adquisición de una treintena de vehículos nuevos para la Policía Local que sustituirán a una gran parte de vehículos. Todo esto, para hacer de la ciudad un entorno más verde y así predicar con el ejemplo a partir del medio de transportes de las autoridades municipales. Unos coches más ecológicos que dejarán menos huella en el aire charro.

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En total serán 28 vehículos, de los cuales 22 serán tipo SUV, mientras que otros seis serán furgonetas. Todos, además, tendrán etiquetas ECO o de 0 emisiones para así seguir a la vanguardia en cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética. De los 22, un total de 16 serán patrullas, mientras que otros seis estarán camuflados.

En las furgonetas, una de ellas será una oficina móvil, mientras que otras dos se utilizarán para atestados, otras dos para transporte de personal y una última que también actuará como coche ‘camuflado’.

Para entender la situación, cabe recordar que el contrato firmado por el Ayuntamiento de Salamanca con la empresa concesionaria es de cuatro años, gestionado la misma otras ciudades como Madrid, Oviedo, Gijón, León, Guijuelo, La Coruña o Getafe, además de los del Cuerpo Nacional de Policía y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Con la adquisición de estos 28 vehículos, se llega a una flota del 72 por ciento totalmente ecológica, sumándose además las motos eléctricas BMW CE 04 que estuvieron en fase de pruebas en la capital del Tormes y donde se pudieron apreciar los rótulos de la Policía Local de Salamanca.

Hablando de esto mismo, se ha vuelto pues a una pintura que recuerda a los coches de antes, cambiando totalmente la línea de diseño actual y con un cambio de cara fuera del modelo considerado europeísta. Cada uno de estos vehículos parten de la cifra de 50.000 euros, siendo híbridos enchufables con una autonomía de entre 50 a 92 kilómetros.