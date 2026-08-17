El Ayuntamiento contará con 40 desfibriladores nuevos dentro del programa ‘Salamanca Cardioprotegida’

El Ayuntamiento de Salamanca renovará 35 de los 69 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) con los que cuenta actualmente el programa ‘Salamanca Cardioprotegida’. Además, ampliará la red con la incorporación de cinco nuevos equipos.

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Ambas actuaciones se realizarán mediante la licitación de un nuevo contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de hasta 40 de estos dispositivos. De ellos, 35 permitirán sustituir equipos que han quedado obsoletos. Mientras tanto, los cinco restantes servirán para ampliar la red de cardioprotección en instalaciones y vehículos municipales.

Por su parte, los nuevos equipos incorporarán conexión automática con el Centro Coordinador de Emergencias, lo que permitirá una comunicación inmediata durante una intervención, facilitando la coordinación de la asistencia y mejorando la capacidad de respuesta ante una parada cardiorrespiratoria.

Además, el contrato incluye el mantenimiento anual, las revisiones reglamentarias y la reposición de consumibles y materiales de otros 31 desfibriladores que son propiedad del Ayuntamiento y que continuarán prestando servicio en edificios y vehículos municipales.