La planta de biometano de Cantaracillo consigue la autorización ambiental

La planta de biometanización ubicada en el término municipal de Cantaracillo ha conseguido luz verde a su autorización ambiental. El proyecto, que está ubicado en una parcela de la localidad salmantina, está promovido SPV BIO SALERNO, S.L., que también tiene otro proyecto similar en Machacón.

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El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este lunes la orden que concede la AAI a la empresa, un paso fundamental para la construcción del proyecto que inició su tramitación en 2023.

La planta se ubicará en la parcela con una superficie total de 481.491 m2. y ocupará una superficie 74.110,35 m2. Contará con un área de control, un área de recepción y pretratamiento con zona de sustratos bombeables, nave de alimentación, área de digestión, gasómetro de doble membrana y área de tratamiento y almacenamiento del digestato, área de tratamiento y valorización del biogás y área de calor

La autorización ambiental concedida integra las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos y las prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados. La autorización de emisiones a la atmósfera y las prescripciones en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica y las prescripciones en relación con las conclusiones de las MTD de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Tras recibir la autorización ambiental, la empresa tiene un plazo de 5 años para poner en marcha la actividad.

La planta está diseñada para tratar residuos ganaderos y agroalimentarios mediante un proceso de digestión anaerobia, produciendo biometano. Los residuos autorizados en la licencia ambiental son

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