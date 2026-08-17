Rescatado un ciclista herido tras caer por un terraplén junto al río en el parque de Valcuevo, en Villamayor

Un ciclista de unos 50 años ha sido rescatado este pasado domingo, 16 de agosto, al precipitarse por un terraplén de aproximadamente dos metros en un camino situado junto al río, en las inmediaciones de la entrada del parque de Valcuevo, en Villamayor.

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El Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León ha dirigido el operativo, informan fuentes oficiales, tras recibir una llamada a las 19:22 horas alertando del accidente. El hombre, refieren las mismas fuentes, había sufrido una lesión en la rodilla y no podía abandonar el lugar por sus propios medios.

🟧| Protección Civil Castilla y León | El grupo de rescate de @jcyl auxilió ayer a un ciclista que se lesionó una rodilla en una zona de difícil acceso del parque de Valcuevo, en Villamayor #Salamanca https://t.co/Dl8Gb4ycLS#RescatesCyL pic.twitter.com/HmTGGXRd4W — 112 Castilla y León (@112cyl) August 17, 2026 Tras recibir el aviso, el gestor del 112 de Castilla y León estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que realizó una primera valoración y proporcionó al alertante las indicaciones necesarias mientras llegaban los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, encargado de localizar con precisión al herido y organizar su evacuación.

La Junta de Castilla y León movilizó el helicóptero de rescate, con dos rescatadores a bordo, una de ellas enfermera. También se alertó a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de Salamanca.

Una vez en el lugar, los rescatadores descendieron hasta la zona donde se encontraba el ciclista y realizaron las primeras atenciones médicas necesarias. Posteriormente, inmovilizaron al herido en una camilla para garantizar una evacuación segura.