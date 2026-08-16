Dos incendios activos en Salamanca movilizan a medios y un helicóptero

Salamanca registra este domingo dos incendios forestales con dispositivos de extinción activos en Pereña de la Ribera y La Alberca .

El incendio de Pereña se activó a las 21:13 horas y cuenta actualmente con siete medios trabajando en la zona para controlar las llamas.

Por otro lado, el incendio declarado en La Alberca se activó a las 20:23 horas. En este caso, el operativo está compuesto por ocho medios en total, entre los que se encuentra un helicóptero, además de los recursos terrestres desplegados para hacer frente al fuego.