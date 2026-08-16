Asaltan el restaurante que hay en el Recinto Ferial de Salamanca y la alarma con sistema de humo antirrobo ahuyenta a los delincuentes

El restaurante que hay por detrás de la gasolinera en el Recinto Ferial de Salamanca ha vuelto a ser blanco de asalto.

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Según ha podido saber Salamanca24horas, poco antes de las cuatro y media de la madrugada de este domingo 16 de agosto se activó el sistema de la alarma del local, poniendo en aviso tanto a la policía como a los proietarios del restaurante.

Puerta rota del restaurante de la gasolinera del Recinto Ferial de Salamanca que ha sido asaltado en la madrugada de este domingo 16 de agosto

La alarma junto con el sistema de humo antirrobo que llena la estancia con una niebla densa y opaca en pocos segundos fue lo que ahuyentó al o los asaltantes, que tan solo lograron romper el cristal de la puerta de entrada al restaurante sin llegar a sustraer nada del interior del establecimiento.

Los hechos ya se han puesto en conocimiento de las autoridades que abrirán una investigación al respecto para tratar de identificar al autor o autores de este hecho.

A principios de este año, este mismo restaurante fue víctima de otro asalto, en el que los ladrones emplearon el método de la alcantarilla para entrar. En esta ocasión forzaron la máquina tragaperras.