Dos motoristas resultan heridos en la A-62, en Aldehuela de la Bóveda

Dos motoristas, un hombre y una mujer, han resultado heridos en un accidente de tráfico producido esta mañana, sobre las diez, en la A-62, a la altura del municipio de Aldehuela de la Bóveda.
Los dos viajaban en la misma moto, cuando por causas que se desconocen, se produjo el accidente y ambos salieron disparados del vehículo.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León movilizó a una ambulancia y también a un helicóptero de sacyl. Cuando llegaron los servicios sanitarios, los heridos estaban conscientes. También ha ido una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.
El siniestro ha tenido lugar en el km 275 sentido Salamanca.