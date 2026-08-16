Dos motoristas resultan heridos en la A-62, en Aldehuela de la Bóveda

Dos motoristas, un hombre y una mujer, han resultado heridos en un accidente de tráfico producido esta mañana, sobre las diez, en la A-62, a la altura del municipio de Aldehuela de la Bóveda.

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Los dos viajaban en la misma moto, cuando por causas que se desconocen, se produjo el accidente y ambos salieron disparados del vehículo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León movilizó a una ambulancia y también a un helicóptero de sacyl. Cuando llegaron los servicios sanitarios, los heridos estaban conscientes. También ha ido una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.