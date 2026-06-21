Dos heridos tras la salida de vía de un turismo en la SA-302 en Sardón de los Frailes

Dos personas han resultado heridas este sábado por la noche tras la salida de vía de un turismo en la carretera SA-302, a la altura del kilómetro 27, en el término municipal de Sardón de los Frailes (Salamanca).

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El accidente se produjo a las 22:06 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso del siniestro. En el vehículo viajaban un varón y una mujer, que resultaron heridos con lesiones de diversa consideración.