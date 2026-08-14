Una persona queda atrapada tras volcar el vehículo en el que viaja en la carretera que une Escurial de la Sierra y Linares de Ríofrio

Una persona ha resultado herida en la noche de este viernes 14 de agosto en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera que une Escurial de la Sierra y Linares de Ríofrio.

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Por causas que se desconocen, el vehículo se salió de la vía y volcó, quedando atrapada dentro de él una persona que ha necesitado de la ayuda de los bomberos para ser salir del vehículo.

Cuando el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso, movilizó a una dotación del Parque de Bomberos de Béjar que acudió hasta el lugar del siniestro para rescatar a la víctima.