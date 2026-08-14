El piloto de MotoGP Álex Márquez sorprende con su visita a este pueblo de la Sierra de Francia

El piloto de MotoGP Álex Márquez ha sorprendido con su presencia a vecinos y turistas que se encontraban este viernes en El Cabaco.

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El hermano de Marc Márquez, que también compite en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Motociclismo formando parte del equipo Gresini Racing, ha estado comiendo en este pueblo de la Sierra de Francia que se encuentra celebrando sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista.

Además de dejar una grata visita, que no ha dejado a nadie indiferente, el piloto ha querido hacerse presente en la red social de Instagram con este mensaje en el perfil del Ayuntamiento del Cabaco: "Un saludo a todo el pueblo del Cabaco. Nos vemos pronto, adiós".