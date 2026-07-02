Sale a subasta una nave industrial con dos viviendas en Sotoserrano

Sale a subasta pública un complejo inmobiliario singular y polivalente en Sotoserrano. Se trata de una nave industrial y dos viviendas de la que sale a puja el 62 por ciento de la finca con un precio inicial de 245.000 euros, lo que supone un descuento del 84% sobre su valor de tasación, calculado en 1,5 millones de euros, según Escrapalia, portal que subasta el inmueble .

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El activo procede del concurso de la empresa agroalimentaria Jamones El Charro S.A., gestionado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona. La subasta está abierta hasta el 24 de julio a empresas, inversores institucionales, fondos agroalimentarios o promotores de turismo experiencial.

Construido en 1984, el edificio se distribuye en cinco niveles y se divide claramente en dos áreas funcionalmente independientes: una instalación industrial dedicada históricamente a la fabricación de embutidos y jamones, y dos amplias viviendas tipo dúplex con acceso privado desde la fachada principal.

La zona Industrial dispone de una capacidad de producción consolidada con una superficie total industrial de 4.294 metros cuadrados, y 4 plantas: sótano, planta baja, primera, segunda y ático.

La zona industrial dispone de áreas de recepción, obrador y manipulación: cámaras frigoríficas especializadas (salazón, descongelado, tripas), y secaderos naturales y climatizados. Ideal para empresas agroalimentarias que busquen una instalación llave en mano con trazabilidad y capacidad de producción a gran escala.

La zona residencial está compuesta por dos viviendas dúplex en plantas segunda y ático, con una superficie total de 337 metros cuadrados. Dispone de acceso independiente. Perfectas para alojamiento de directivos, turismo rural de alta gama o residencia familiar.