Vecinos de la Sierra de Francia denuncian la falta de limpieza en las carreteras y reclaman más mantenimiento

Vecinos de diferentes municipios de la Sierra de Francia muestran su preocupación por el estado de las carreteras de la comarca debido a la falta de limpieza y mantenimiento de los márgenes de las vías. La abundante maleza y la vegetación que invade parte de la calzada dificultan la circulación y reducen la visibilidad en numerosos tramos.

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Una trabajadora que recorre a diario distintos pueblos de la sierra para abastecer a los vecinos asegura que la situación se agrava cuando llega el mal tiempo. “Los días de lluvia y viento caen muchas ramas, son un peligro para los que circulamos por las carreteras de la sierra”, explica.

Según relatan los residentes, en muchos puntos la vegetación crece sin control hasta adentrarse en la carretera, obligando a los conductores a extremar la precaución, especialmente en curvas y zonas de escasa visibilidad. A ello se suma la caída de ramas durante los episodios de lluvia y viento, una situación que consideran un riesgo para quienes utilizan estas vías de forma habitual.

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