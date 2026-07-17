El PP de Salamanca exige explicaciones al alcalde de La Alberca por el bombeo de agua desde el río Francia

El Partido Popular de Salamanca ha pedido explicaciones públicas al alcalde de La Alberca y procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Luengo, por la instalación y funcionamiento de un grupo electrógeno utilizado para bombear agua desde el río Francia al municipio.

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Los populares consideran que esta actuación plantea dudas desde el punto de vista medioambiental, administrativo y sanitario, por lo que reclaman al regidor que informe "con total transparencia" sobre las circunstancias en las que se ha llevado a cabo el proyecto.

Entre las principales cuestiones planteadas, el PP pide aclarar el posible riesgo de incendios que supone el funcionamiento de un grupo electrógeno de combustión en plena época de máximo riesgo y en las inmediaciones del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia. Asimismo, solicita conocer qué medidas de prevención se han adoptado para evitar cualquier incidente.

La formación también reclama información sobre los permisos y autorizaciones con los que cuenta la instalación, preguntando si el generador disponía de todas las licencias necesarias tanto durante el pasado verano, cuando aseguran que ya estuvo operativo, como en la actual campaña.

Además, el Partido Popular quiere saber si se ha evaluado el impacto que la captación de agua puede tener sobre el caudal del río Francia, los municipios situados aguas abajo y el ecosistema fluvial, especialmente en una época de menor disponibilidad de recursos hídricos.

Otro de los aspectos sobre los que pide explicaciones es la calidad del agua suministrada mediante esta captación extraordinaria. En este sentido, solicita conocer qué controles analíticos se han realizado, qué autorizaciones sanitarias respaldan el abastecimiento y qué garantías ofrece el Ayuntamiento sobre la potabilidad del agua distribuida a los vecinos.

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