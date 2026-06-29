Vecinos de San Martín del Castañar denuncian el deterioro de la señalización tras varios incidentes

Varios vecinos de San Martín del Castañar han vuelto a denunciar el mal estado en el que se encuentran algunas señales de tráfico del municipio. Según explican, el paso del tiempo ha provocado un notable desgaste en la señalización vertical, dificultando su correcta visibilidad y comprensión por parte de los conductores.

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Los residentes aseguran que esta situación ya ha derivado en algún accidente y temen que, si no se actúa con rapidez, puedan producirse nuevos incidentes.

Esta situación no es exclusiva de San Martín del Castañar. El deterioro de la señalización vertical se ha convertido en un problema recurrente en distintos municipios de la Sierra de Francia, donde numerosas señales presentan un avanzado estado de desgaste, con pérdida de color, escasa reflectancia e incluso dificultades para identificar su contenido.

Señales de la Sierra de Francia