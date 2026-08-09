Salamanca esconde oro, la mina romana mejor conservada de la península ibérica está en El Cabaco

Hace 2.000 años, a los pies de la sierra de Francia, de una mina a cielo abierto los romanos extraían oro con el fabricaban las famosas monedas aureus que servían para pagar al ejército y financiaban acueductos o calzadas. Era la mina de Las Cavenes, que durante varios siglos fueron fundamentales para la economía romana hasta que fueron abandonadas al modificarse el patrón monetario basado en el oro.

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Una mina que en la actualidad es una de las mejores conservadas ya que el paisaje apenas se ha transformado en todos estos siglos. De hecho, un paseo por la zona permite todavía ver los surcos por los que se iba haciendo el lavado de los depósitos de agua y la red de conductos excavados en la roca que arrastraban los sedimentos. La mina abarca una extensión de 20 kilómetros cuadrados que incluye una pequeña ruta de unos 2 kilómetros señalizada que permite al visitante ver los puntos más emblemáticos de la mina y entender cómo se extraía el oro.

5 a Cavenes Nueva

Oro que todavía se esconde bajo el bosque, aunque su extracción no sea rentable. Algo que certifica el alcalde de la localidad, José Antonio Sánchez Iglesias, que afirma tajante que “todavía queda oro” ya que “hace un par de años estuvo el CSIC analizando muestras y salía oro en las zonas profundas”.

Un yacimiento que hace poco más de 20 años logró la declaración de Bien de Interés Cultural y que es un gran desconocido para muchos salmantinos que no saben que pueden conocer cómo los romanos sacaban oro del subsuelo de Salamanca en un centro de interpretación que ahora va a ser remodelado para hacerlo más atractivo y conseguir que la mina romana de Las Cavenes tenga mayor reconocimiento.

“Queremos modernizarlo y actualizarlo para que sea más divulgativo, sobre todo para los niños que vienen con los colegios”, asegura el alcalde que reconoce que “hemos luchado para que alguien los gestione, pero es complicado. Eso sería lo ideal y nuestra intención es que se pueda gestionar así para que tenga un horario de apertura constante y se pueda volver a abrir la nave de bateo y hacer actividades”.

Actualmente, aunque el centro no mantiene un horario de apertura, se puede vere siembre que se solicite previamente. “Hay muchas más visitas de las que imaginábamos antes de entrar en el Ayuntamiento”, afirma el edil, por lo que el futuro del centro con la modernización y la promoción adecuada podría pasar por mantener un horario estable y ser un referente turístico para la localidad.

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2 Cavenes

El Centro de Interpretación de la Minería del Oro El centro de interpretación está ubicado junto al terreno que ocupa la mina de Las Cavenes y permite al visitante conocer el cómo y el dónde antes de salir a hacer la ruta. Una gran maqueta hace que se tenga una visión global de la mina que permita que, sobre el terreno, puedas entender como funcionaban los surcos que dejaban caer el agua para limpiarla y dar con metal dorado.

Un centro que ahora se beneficiará de una remodelación total con el fin de modernizar la musealización y adaptarla a un mundo digital, más atractivo para grandes y pequeños. Así el edificio tiene pendiente de ejecución una mejora del patio interior que permitirá cambiar el actual lucernario de la cubierta y la renovación de los elementos del museo.

Así, se procederá a la instalación de un sistema de proyección que incluye 2 pantallas, reproductor de vídeo, sincronizador de video, equipo de sonido y elaboración de contenido audiovisual de grabación en dron. También instalarán un panel audivisual con audioguías de adulto e infantil en castellano e inglés, accesible braille y una signo - guía en el lenguaje de signos. El tercer recurso tecnológico será una visita virtual con una panorámica 360 grados, así como de 5 fichas explicativas que incluye una pantalla táctil.

Además, también se acondicionará el patio interior con la eliminación del actual lucernario de la cubierta del centro, ya que actualmente tiene instalada una cubierta acristalada tipo lucernario piramidal que genera continuos problemas de humedades.