Hasta finales de mayo de este año 2026, la provincia de Salamanca ha registrado una subida de 10,1% en su actividad exportadora, posicionándose únicamente por debajo de Valladolid, que alcanzó los 4.465 millones de euros incrementando así su exportación un 16,1%. En tercera posición, en cambio, se encuentra la provincia de Burgos, que hizo crecer su beneficio exportador un 5,1%. Estas tres provincias, según explica la Junta de Castilla y León, continúan siendo el eje principal del comercio exterior de Castilla y León, al igual que ocurrió en 2025, cuando concentraron el 76 % de las ventas totales.

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En términos generales, la comunidad de Castilla y León asegura que mantiene mantiene su crecimiento a pasar de las dificultades de los mercados internacionales. Durante los primeros cinco meses de este año 2026, las exportaciones han alcanzado los 9.017 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,9 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este dato sitúa a la comunidad por encima de la media de España, que ha registrado un avance del 1,3 %.

Este crecimiento se produce tras el ejercicio 2025, en el que Castilla y León alcanzó un valor total de exportaciones de 20.063 millones de euros. Así, logró cerrar el año 2025 con un sólido saldo comercial positivo de 3.548 millones de euros y una tasa de cobertura del 121,5 %. "Estos datos confirman la competitividad de las empresas de la comunidad, que el año pasado concentraron el 5,2 % de todas las ventas al exterior de España", explican desde la Junta.

En cuanto a los destinos internacionales, Francia se consolida como el principal socio comercial de Castilla y León, con exportaciones que sumaron 2.111,5 millones de euros hasta mayo de 2026, un 8% más. Asimismo, destaca el fuerte incremento de las ventas a Italia, que subieron un 41,6 % en este periodo. En el balance del año anterior, otros destinos como Bélgica, con un 35,4 % y Turquía, con una subida de 21,7 % mostraron incrementos significativos debido a la exportación de elementos combustibles y motores.

Liderazgo por sectores En cuanto a los sectores, la automoción representa aproximadamente el 50 % de las ventas totales de la comunidad. Aunque en el cierre de 2025 experimentó un descenso en la venta de motores y neumáticos, el sector ha iniciado el 2026 con un fuerte impulso, acumulando 2.998,4 millones de euros hasta mayo, un 10 % más que el año anterior.

Por su parte, los sectores de maquinaria, alimentación y química consolidan la diversificación industrial de Castilla y León. Este ámbito creció un 12,7 % en 2025 debido a las ventas de elementos combustibles y cables. Asimismo, la industria químico-farmacéutica mantiene su trayectoria ascendente con un crecimiento del 8,9 % en 2025 y un incremento del 15,2 % en los primeros meses de este año, gracias al mercado de los medicamentos y las vacunas.