Más de 24.000 guardias civiles vigilarán el eclipse solar del 12 de agosto

La Guardia Civil desplegará más de 24.000 efectivos con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes en distintos puntos de España.

Publicidad Publicidad

El dispositivo garantizará la seguridad en más de 660 puntos de observación situados en demarcación de la Guardia Civil, con refuerzos en carreteras, accesos y espacios naturales.

La Guardia Civil recomienda planificar los desplazamientos, estacionar solo en zonas habilitadas, llevar agua, alimentos y combustible ante posibles retenciones y seguir las indicaciones de los agentes.