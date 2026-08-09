UPL exige en las Cortes el traslado de los cañones de 'La Gloriosa' de vuelta a Béjar

Unión del Pueblo Leonés reclaman que se ceda a la ciudad de Béjar por parte del Ministerio de Defensa los cañones fundidos por Víctor Gorzo en 1868, que actualmente se conservan almacenados en el Museo del Ejército, en Toledo, sin ser expuestos. Estos cuatro cañones, según explica UPL, se utilizaron para la defensa del municipio salmantino durante la ‘Revolución Gloriosa’ de 1868.
Así, los bejaranos resistieron a las tropas gubernamentales empleando, entre otros medios, cuatro cañones fundidos artesanalmente por Víctor Gorzo, que se convirtió así en "símbolo del ingenio y la determinación popular de aquella gesta, dando lugar el éxito de ‘La Gloriosa’ a la primera experiencia democrática contemporánea de España, el conocido como ‘Sexenio Democrático’", argumentan desde UPL.
Por ello, los leonesistas han registrado una Proposición No de Ley que se debatirá y votará en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del parlamento autonómico. Esto se debe a que, tal y como como apuntan desde UPL en su iniciativa parlamentaria, pese al simbolismo que tuvieron aquellos cañones para la defensa de Béjar, actualmente se conservan lejos de la ciudad bejarana, formando parte de los fondos del Museo del Ejército, en Toledo, donde actualmente se conservan como piezas históricas pero almacenados, sin estar expuestos.